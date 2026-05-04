Legende: Er soll Lugano Torgefahr bringen Olle Lycksell. IMAGO / Newscom World

Lycksell wechselt ins Tessin

Der HC Lugano verpflichtet den schwedischen Stürmer Olle Lycksell. Der 26-Jährige stösst aus Nordamerika zu den Tessinern. Lycksell, der 2022 in die NHL wechselte, stand zuletzt bei den Ottawa Senators unter Vertrag, kam allerdings mehrheitlich beim Farmteam in der AHL zum Einsatz. Gemäss Klubmitteilung unterschreibt er in Lugano einen bis 2029 datierten Vertrag. Mit diesem Zugang steigt die Anzahl der Ausländer beim HCL auf fünf.

Freiburgs Wallmark zurück zu Stammklub

Dass Lucas Wallmark, Meisterschütze im Playoff-Final gegen Davos, Fribourg-Gottéron trotz laufendem Vertrag bis 2028 verlassen will, war bekannt. Nun steht fest, wohin es den Schweden zieht: Wallmark unterzeichnete einen Sechsjahresvertrag bei seinem schwedischen Stammklub Björklöven, der gerade in die höchste Liga aufgestiegen ist. Wallmark drängte wegen Differenzen mit Trainer Roger Rönnberg auf einen vorzeitigen Abgang.

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