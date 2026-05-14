Legende: Stand mit Genf im Playoff-Halbfinal Ville Peltonen. Keystone/Anthony Anex

Ajoie verpflichtet Peltonen als neuen Trainer

Ville Peltonen ist neuer Coach von Ajoie. Der Finne, der in den letzten Monaten bei Genf-Servette an der Bande stand und die «Grenats» in den Playoff-Halbfinal führte, unterschrieb bei den Jurassiern einen Vertrag über zwei Jahre. Nach der Entlassung von Greg Ireland Ende März hatte zuletzt Sportchef Julien Vauclair interimistisch auch als Trainer geamtet. Liga-Schlusslicht Ajoie verlor die Playout-Serie gegen Ambri 0:4, musste aber keine Ligaqualifikation bestreiten, da Sierre als Meister der Swiss League die Aufstiegskriterien nicht erfüllte.

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