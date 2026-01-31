Legende: Verlängerte Weihnachten Tigers-Coach Thierry Paterlini kann seine Weihnachts-Collection in diesem Jahr mit nach Davos nehmen. Freshfocus/Urs Lindt

Emmentaler nehmen am Traditionsturnier teil

Wie erwartet werden die SCL Tigers neben Gastgeber Davos der zweite Schweizer Teilnehmer am nächsten Spengler Cup sein. Es ist für die Emmentaler eine Premiere. Sie ersetzen Fribourg-Gottéron, das in den letzten beiden Jahren am Traditionsturnier teilgenommen hatte. «Die Organisation wie auch die Mannschaft passen mit ihrer Bodenständigkeit und gleichzeitig modernen Philosophie hervorragend zum Spengler Cup», liess sich OK-Präsident Marc Gianola in einer Medienmitteilung zitieren.

Resultate