Legende: Ist künftig nur noch im Lausanne-Trikot zu sehen Stefan Rüegsegger (links). Keystone/Cyril Zingaro

Lausanne verpflichtet Rüegsegger

Lausanne übernimmt ab nächster Saison vom HC La Chaux-de-Fonds den 27-jährigen Schweizer Stürmer Stefan Rüegsegger. Er erhält einen Zweijahresvertrag. Rüegsegger entstammt dem Nachwuchs der SCL Tigers, bei denen er auch in der National League debütierte. Seit 2022 stürmte Rüegsegger in der Swiss League für La Chaux-de-Fonds. In den letzten zwei Saisons half er mittels einer B-Lizenz aber schon regelmässig bei Lausanne aus. Letzte Saison in den Playoffs bestritt der Emmentaler neun Partien für den LHC.

Rochade bei den Lakers

Die Rapperswil-Jona Lakers setzen für kommende Saison auf eine Schweizer Eishockey-Legende im Staff: Dino Wieser ersetzt im Trainerteam von Headcoach Johan Lundskog Fabian Gunnarsson. Wieser bestritt als Aktiver 663 Spiele für den HC Davos und feierte mit den Bündnern vier Meistertitel. Nach seinem Rücktritt arbeitete der 36-jährige als Coach vor allem im Nachwuchs des HCD.

