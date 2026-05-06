Legende: Schnürt seine Schlittschuhe nicht mehr für den EVZ Dominik Schlumpf. Freshfocus/Nico Ilic

Schlumpf kehrt Zug den Rücken

Dominik Schlumpf und der EV Zug trennen sich nach 12 Jahren. Der Vertrag des 35-Jährigen lief per Ende Saison aus. Ursprünglich war Schlumpf im Rahmen eines Tauschs zum EVZ gestossen. Alessio Bertaggia und Calle Andersson wechselten 2014 von Zug nach Lugano, Schlumpf von Lugano nach Zug. In der Folge bestritt der Verteidiger 660 Spiele für die Zuger, mit welchen er einen Cupsieg und 2 Schweizer Meistertitel feierte. Ob der frühere Schweizer Nationalspieler und Olympia-Teilnehmer von 2018 seine Karriere weiterführt, ist offen.

Müller verstärkt «Grenat»

Nicolas Müller unterschreibt bei Genf-Servette für 2 Jahre. Bis anhin war der 26-jährige Stürmer beim EHC Biel unter Vertrag gestanden. Ab 2024 bestritt er für die Seeländer 68 Spiele, in welchen ihm 7 Tore und 9 Assists gelangen. 2015 war Müller bereits früh in seiner Karriere für 4 Jahre nach Schweden gewechselt. Danach folgten 5 Spielzeiten in einer nordamerikanischen College-Liga, ehe Müller in die Schweiz zurückkehrte.

Resultate