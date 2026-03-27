Legende: Wurde 2013 von den Nashville Predators gedraftet Langnaus neuer Schwede Emil Pettersson. Imago/Bildbyran

Weiterer Schwede für Langnau

Die SCL Tigers haben sich auf die kommende Saison mit dem Schweden Emil Pettersson verstärkt. Der 32-jährige Center von Timra IK unterschrieb im Emmental einen Einjahresvertrag. Damit sind die beiden besten Timra-Skorer der laufenden Saison wieder vereint. Bereits im November hatten die Tigers die Verpflichtung von Petterssons Teamkollegen Jonathan Dahlen vermeldet. Pettersson, der die letzten 4 Jahre in seiner Heimat verbracht hat, besetzt bei den Tigers die letzte offene Ausländerposition.

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