Legende: Will nächstes Jahr in Genf jubeln Mika Henauer. Keystone/Andrea Branca

Henauer ab nächster Saison in Genf

Genf-Servette verstärkt sein Kader auf die kommende Saison mit Mika Henauer. Der Verteidiger der Rapperswil-Jona Lakers unterschrieb für zwei Jahre. Der 25-Jährige durchlief die Nachwuchsstufen bei seinem Stammverein SC Bern und spielte für den Klub während vier Saisons in der National League. Zwischenzeitlich lief er auf Leihbasis auch für den SC Langenthal und den EHC Basel in der Swiss League und für den EHC Kloten auf. Bei Rapperswil-Jona steht der Berner in seinem zweiten Vertragsjahr.

