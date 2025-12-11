Legende: Will nächstes Jahr in Genf jubeln Mika Henauer. Keystone/Andrea Branca

Henauer ab nächster Saison in Genf

Genf-Servette verstärkt sein Kader auf die kommende Saison mit Mika Henauer. Der Verteidiger der Rapperswil-Jona Lakers unterschrieb für zwei Jahre. Der 25-Jährige durchlief die Nachwuchsstufen bei seinem Stammverein SC Bern und spielte für den Klub während vier Saisons in der National League. Zwischenzeitlich lief er auf Leihbasis auch für den SC Langenthal und den EHC Basel in der Swiss League und für den EHC Kloten auf. Bei Rapperswil-Jona steht der Berner in seinem zweiten Vertragsjahr.

Lausanne holt Simic zurück

Stürmer Axel Simic kehrt auf die kommende Saison zum Lausanne Hockey Club zurück. Der 26-Jährige unterschrieb am Genfersee einen Vierjahres-Vertrag, wie der letztjährige Qualifikationssieger mitteilt. Der gebürtige Freiburger debütierte 2017 bei Lausanne in der National League und landete dann via ZSC und Davos bei Kloten. In der Saison 2023/24 hatte er mit 18 Toren und zehn Assists seine beste Phase, aktuell steht er nach 23 Spielen bei fünf Toren und vier Assists.



Resultate