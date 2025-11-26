Legende: Die Captain ist natürlich an Bord Lara Stalder. IMAGO / Sergio Brunetti

Aufgebot für Women's Euro Hockey Tour steht

Vom 8. bis 12. Dezember 2025 bestreitet das Schweizer Frauennationalteam das dritte Turnier der Women’s Euro Hockey Tour (WEHT) in Lahti und Hämeenlinna (Finnland). Trainer Colin Muller setzt dabei auf ein erfahrenes Kader. Gleich zwölf Spielerinnen haben 100 oder mehr Länderspiele absolviert. Captain Lara Stalder führt das Team weiterhin an und hat bereits 200 Spiele für die Schweiz bestritten. Das Turnier in Finnland dient auch zur Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 2026.

Das Schweizer Aufgebot Box aufklappen Box zuklappen Torhüterinnen: Andrea Brändli (Frölunda HC / SWE), Saskia Maurer (SC Bern), Monja Wagner (Union College / USA) Verteidigerinnen: Alessia Baechler (Northeastern University / USA), Annic Büchi (EV Zug), Lara Christen (SC Bern), Alena Lynn Rossel (SC Bern), Shannon Sigrist (ZSC Lions), Nicole Vallario (PWHL New York / USA), Stefanie Wetli (SC Bern) Stürmerinnen: Leoni Balzer (HC Davos Ladies), Rahel Enzler (EV Zug), Naemi Herzig (Holy Cross University / USA), Sinja Leemann (SC Bern), Lena-Marie Lutz (HC Ambri-Piotta), Alina Marti (EV Zug), Alina Müller (PWHL Boston / USA), Kaleigh Quennec (SC Bern), Noemi Ryhner (EV Zug), Lisa Rüedi (ZSC Lions), Vanessa Schaefer (University of British Columbia / CAN) , Lara Stalder (EV Zug), Ivana Wey (EV Zug), Laura Zimmermann (St. Cloud University / USA)

Emanuelsson zum HC Lugano

Der HC Lugano verpflichtet den Schweden Einar Emanuelsson bis zum Ende der laufenden Saison. Der 28-jährige Stürmer wechselt vom schwedischen Meister Lulea in die National League. Emanuelsson hat sich in den elf Saisons bei seinem Stammklub den Ruf eines schnellen und hart arbeitenden Spielers erarbeitet, zeichnete sich in den letzten Jahren jedoch weniger durch Skorerpunkte aus. In dieser Saison verbuchte er in 19 Spielen zwei Assists.

Legende: Wechselt ins Tessin. Einar Emanuelsson. IMAGO / Bildbyran

Resultate