Legende: Verlässt das Tessin temporär Mike Sgarbossa. Marusca Rezzonico/freshfocus

SCB verpflichtet Sgarbossa

Der Kanadier Mike Sgarbossa wechselt innerhalb der National League den Verein. Der 33-jährige Center siedelt auf Leihbasis vom HC Lugano zum SC Bern über. Sgarbossa war auf die laufende Saison hin aus der Organisation der NHL-Franchise Washington Capitals zu den Tessinern gestossen. In der weltbesten Liga bestritt er insgesamt 93 Partien. In 27 Spielen für den HC Lugano gelangen Sgarbossa je 9 Tore und Vorlagen.

Lugano holt Guebey und gibt Guerra ab

Der HC Lugano verstärkt sein Kader für die kommende Saison mit dem Verteidiger Enzo Guebey. Der Franzose mit Schweizer Lizenz hat sich bei den Tessinern für 2 Jahre verpflichtet. Der 26-jährige Guebey wird vom HC Davos, mit dem er derzeit seine 3. Saison bestreitet, zu Lugano stossen. Nicht mehr für Lugano auflaufen wird ein anderer Verteidiger: Samuel Guerra hat sich mit der Vereinsspitze auf die vorzeitige Auflösung des Vertrags geeinigt, der bis zum Ende der kommenden Meisterschaft gültig gewesen wäre. Der 32-jährige Tessiner ist gegenwärtig an den EV Zug ausgeliehen.

