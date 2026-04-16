Legende: Zurück im Seeland Dario Trutmann Keystone/Claudio Thoma

Biel holt Trutmann zurück

Der EHC Biel hat die Verpflichtung von Dario Trutmann bekanntgegeben. Der 33-jährige Verteidiger stösst mit einem Vertrag bis 2028 von den ZSC Lions ins Seeland. Für Trutmann ist es eine Rückkehr. Schon von 2012 bis 2014 spielte er für Biel. Es folgten Engagements bei Genf, Lausanne und seit 2019 beim ZSC. Man habe «eine wertvolle Verstärkung» gewonnen. «Besonders im Unterzahlspiel zählt er zu den verlässlichen Kräften und überzeugt durch seine Übersicht und seine konsequente Spielweise», schreibt Biel in der Medienmitteilung.

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