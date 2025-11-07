Legende: Sperre und Busse Dominik Schlumpf. Keystone/Salvatore Di Nolfi

Zwei Spielsperren für Zugs Schlumpf

Dominik Schlumpf vom EV Zug ist für seinen Check gegen den Kopf des Genfers Matthew Verboon in der Partie Servette - Zug (0:1) vom 30. Oktober für zwei National-League-Partien gesperrt worden. Zudem muss der Verteidiger eine Busse von 4030 Franken bezahlen.

Tigers holen einen Schweden

Die SCL Tigers haben den schwedischen Stürmer Jonathan Dahlen mit einem 1-Jahres-Vertrag für die Saison 2026/27 verpflichtet. Der 27-Jährige bestreitet die aktuelle Saison in Schweden bei Timra IK, wo er in den ersten 17 Partien mehr als einen Punkt pro Spiel skorte (10 Tore, 8 Assists). Dahlen lief bislang 14 Mal für das schwedische Nationalteam auf.

