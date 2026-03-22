Legende: Eröffnete das Skore Noemi Neubauerova trifft zum 1:0 für Zug. Freshfocus/Claudio De Capitani

EVZ-Frauen gewinnen auch Finalspiel 2

Dem deutlichen 7:1 am Samstag zuhause haben die Spielerinnen des EV Zug einen 4:0-Erfolg in Bern folgen lassen. Damit führen die Zentralschweizerinnen in der Best-of-5-Finalserie mit 2:0 und haben 3 Chancen, sich den 1. Meistertitel seit dem Aufstieg vor 2 Jahren zu sichern. Zur Matchwinnerin avancierte Noemi Neubauerova, welche die Gäste erst im Powerplay in Führung schoss (9.) und zum 3:0 von Rahel Enzler die Vorarbeit leistete. Den 2. Treffer der Zugerinnen erzielte Ivana Wey, Nina Harju traf in der 57. Minute zum 4:0-Endstand. Spiel 3 findet am Mittwoch in Zug statt.

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Sierre im Final der Swiss League

Sierre hat sich als erstes Team das Ticket für den Playoff-Final in der Swiss League gesichert. Die Walliser besiegten Olten zuhause mit 2:1 nach Verlängerung und entschieden die Best-of-7-Serie mit 4:1 Siegen für sich. Die Mannschaft von Chris McSorley ging dank Emils Veckaktins in der 23. Minute Führung, bevor Gian Janett für die Solothurner ausgleichen konnte. Die Erlösung für Sierre kam nach 13:43 Minuten in der 1. Verlängerung durch einen Treffer von Stéphane Patry. Gegner im Final ist entweder La Chaux-de-Fonds oder Visp. Sierre kann allerdings nicht in die National League aufsteigen.

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