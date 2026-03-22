Legende: Eröffnete das Skore Noemi Neubauerova trifft zum 1:0 für Zug. Freshfocus/Claudio De Capitani

EVZ-Frauen gewinnen auch Finalspiel 2

Dem deutlichen 7:1 am Samstag zuhause haben die Spielerinnen des EV Zug einen 4:0-Erfolg in Bern folgen lassen. Damit führen die Zentralschweizerinnen in der Best-of-5-Finalserie mit 2:0 und haben 3 Chancen, sich den 1. Meistertitel seit dem Aufstieg vor 2 Jahren zu sichern. Zur Matchwinnerin avancierte Noemi Neubauerova, welche die Gäste erst im Powerplay in Führung schoss (9.) und zum 3:0 von Rahel Enzler die Vorarbeit leistete. Den 2. Treffer der Zugerinnen erzielte Ivana Wey, Nina Harju traf in der 57. Minute zum 4:0-Endstand. Spiel 3 findet am Mittwoch in Zug statt.

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