Legende: Kommt in dieser NL-Saison auf 7 Tore und 5 Assists Willy Riedi von den ZSC Lions. Keystone/CLAUDIO THOMA

Senteler muss passen, Riedi rückt nach

Zwei Tage vor dem 1. Spiel im Rahmen der Euro Hockey Tour (EHT) in Zürich hat Nationaltrainer Patrick Fischer eine Änderung vornehmen müssen. EVZ-Stürmer Sven Senteler steht verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. An seine Stelle rückt Willy Riedi von den ZSC Lions. Für den 27-Jährigen ist es eine Rückkehr in die Nati. Seine bisher 6 Länderspiele bestritt Riedi in der Spielzeit 2022/23. Die Schweiz trifft bei den «Swiss Ice Hockey Games», der 2. EHT-Station in dieser Saison, von Donnerstag bis Sonntag der Reihe nach auf Schweden, Tschechien und Finnland. SRF überträgt alle Schweizer Spiele live.

