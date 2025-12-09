Senteler muss passen, Riedi rückt nach
Zwei Tage vor dem 1. Spiel im Rahmen der Euro Hockey Tour (EHT) in Zürich hat Nationaltrainer Patrick Fischer eine Änderung vornehmen müssen. EVZ-Stürmer Sven Senteler steht verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. An seine Stelle rückt Willy Riedi von den ZSC Lions. Für den 27-Jährigen ist es eine Rückkehr in die Nati. Seine bisher 6 Länderspiele bestritt Riedi in der Spielzeit 2022/23. Die Schweiz trifft bei den «Swiss Ice Hockey Games», der 2. EHT-Station in dieser Saison, von Donnerstag bis Sonntag der Reihe nach auf Schweden, Tschechien und Finnland. SRF überträgt alle Schweizer Spiele live.