Legende: Dürfte bei Deutschland als Captain auflaufen Moritz Seider. imago images/Jan Huebner

Deutschland mit 3 NHL-Spielern

Nach diversen Absagen wird Deutschland mit 3 NHL-Verstärkungen an die WM in die Schweiz reisen. Nebst Torhüter Philipp Grubauer (Seattle) und Joshua Samanski (Edmonton) kommt auch Moritz Seider (Detroit). Fehlen werden jedoch Leon Draisaitl (Edmonton), Tim Stützle (Ottawa) und John-Jason Peterka (Utah), zudem müssen die Deutschen wohl auch auf Lukas Reichel (Boston) und Nico Sturm (Minnesota) verzichten. Ins Aufgebot von Trainer Harold Kreis rückten zuletzt noch 6 Spieler von Meister Eisbären Berlin.

Grosse Ehre für Kanadas Celebrini

Das 19-jährige Toptalent Macklin Celebrini wird Kanada bei der WM in der Schweiz als Captain anführen. Das gab Headcoach Misha Donskov bekannt. Neben Celebrini sollen unter anderem Evan Bouchard (Edmonton) Mathew Barzal (New York Islanders), Mark Scheifele (Winnipeg), John Tavares (Toronto) und Ryan O'Reilly (Nashville) für das 29. WM-Gold sorgen. Kanada muss indes aber auf die Topstars Sidney Crosby (Pittsburgh) und Connor McDavid (Edmonton) verzichten.

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