Der Ausschluss wurde aufgehoben, die Lage wird nun neu beurteilt. Und: Die Gastgeberländer für die WM 2030 sind bekannt.

Russland bald wieder mit von der Partie?

Legende: Dürfen russische Spieler bald wieder jubeln? Die IIHF prüft eine Rückkehr. Keystone/MARK CRISTINO

Das Disziplinargremium des Eishockey-Weltverbands (IIHF) hat den Ausschluss Russlands für die Saison 2026/27 aufgehoben. Dies bedeutet jedoch keine automatische Wiederaufnahme, wie die IIHF betont.

Das Disziplinargremium hat die Angelegenheit an den Rat zurückgewiesen, damit dieser die Situation unter Berücksichtigung von Sicherheits-, Schutz-, organisatorischen und sportlichen Aspekten erneut beurteilt. Dieser wird nun alle Informationen zusammentragen und über die Zulassung Russlands zu IIHF-Wettbewerben entscheiden.

Im Januar 2026 hatte der Rat entschieden, russische Mannschaften wegen Sicherheitsbedenken auch in der kommenden Saison nicht an IIHF-Wettbewerben teilnehmen zu lassen. Gegen diesen Entscheid legte der russische Verband erfolgreich Beschwerde ein.

WM-Gastgeber 2030 bekannt

Am Freitag ebenfalls bekannt wurden die Gastgeber für die WM 2030. Das Turnier wird in Lettland und Finnland stattfinden. Die IIHF hat die gemeinsame Bewerbung der beiden Länder formell genehmigt. Weitere Kandidaturen lagen nicht vor.