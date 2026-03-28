Legende: Ambris Siegtorschütze Alex Formenton. KEYSTONE/Ti-Press/Andrea Branca

Ambri schlägt Ajoie erneut

Ambri-Piotta hat auch das dritte Spiel des Playout-Finals gegen Ajoie für sich entschieden und ist noch einen Sieg vom Ligaerhalt entfernt. Zuhause legten die Leventiner mit zwei Toren in den ersten 11 Minuten früh mit 2:0 vor. Doch Ambri schenkte die Führung wieder her. Yonas Berthoud verkürzte in der 13. Minute, im 3. Drittel traf Julius Nättinen zum 2:2-Ausgleich. Aber das Heimteam wendete die erste Verlängerung in dieser Serie ab. Alex Formenton stand nach einem Abpraller von Damiano Ciaccio goldrichtig und schob zum 3:2-Siegtreffer ein (56.). Spiel 4 der Serie findet am Dienstag in Pruntrut statt.

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