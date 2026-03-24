Legende: Der nächste Schritt ist gemacht Die Ambri-Spieler feiern den Treffer zum 3:0. Keystone/Georgios Keflas

Ambri schlägt Ajoie auch auswärts

Ambri-Piotta hat sich im Playout-Final gegen Ajoie auch im 2. Spiel durchgesetzt. Nach dem 5:3-Heimsieg gewannen die Leventiner auswärts mit 6:3 und benötigen noch 2 Siege zum Ligaerhalt. Die Tessiner legten in den ersten 40 Minuten den Grundstein zum Sieg. Sie gingen dank Toren von Alex Formenton (12.) sowie einem Doppelschlag des erst 19-jährigen Nathan Borradori (24./36.) mit 3:0 in Führung. Zwar kam Ajoie bis auf 2:3 heran, doch die Gäste schlugen mit einem Doppelschlag innerhalb von 78 Sekunden durch Tommaso De Luca (54.) und Manix Landry (56.) wieder zurück. Ambri bezahlte den Sieg jedoch möglicherweise teuer. In der 12. Minute schied der finnische Verteidiger Jesse Virtanen mit einer Verletzung aus.

«Belle» in der Swiss League

In der Swiss League kommt es im Halbfinal zwischen Visp und La Chaux-de-Fonds zu einer «Belle». Die Neuenburger gewannen Spiel 6 mit 3:2 und stellten in der Serie auf 3:3. Matchwinner für das Heimteam war David Lindquist, der in der 57. Minute zum 3:2 traf. Visp und La Chaux-de-Fonds sind die einzigen aufstiegsberechtigten Teams in der Swiss League. Finalgegner wird Sierre sein.

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