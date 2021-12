Legende: Keine erfreulichen Aussichten Simon Knak kann der Schweiz an der U20-WM nicht helfen. Keystone

Das Ungemach im unmittelbaren Vorfeld des WM-Turniers hatte damit angefangen, dass die U20-Nationalmannschaft an Weihnachten in Quarantäne gesteckt worden war und das einzige Testspiel verpasste. Die Schweizer beklagten einen Corona-Fall in ihren Reihen.

Mittlerweile ist bekannt, dass Simon Knak positiv getestet worden war. Ein Nachtest führte zum gleichen Ergebnis. Es handelt sich dabei um den unbestrittenen Teamleader und den letztjährigen Captain im Team des Headcoachs Marco Bayer.

Der 19-jährige Zürcher fällt für die WM aus. Der Flügel des HC Davos, der in dieser NL-Saison für seinen Klub in 25 Partien schon 8 Skorerpunkte gebucht hatte, musste sich in eine 10-tägige Isolation begeben.

Duo wurde nachnominiert

25 Spieler werden in Kanada die Schweizer Farben nun vertreten. Torhüter Andri Henauer (Bern) und Verteidiger Damian Gehringer (Zug) reisten kurzfristig an. Die Auswahl von Swiss Ice Hockey startet spät am Montag (MEZ) mit der Partie gegen Russland in Red Deer in die WM.