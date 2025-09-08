Der 63-Jährige wurde einstimmig nominiert und tritt die Nachfolge von Stefan Schärer an.

Legende: Der neue starke Mann bei Swiss Ice Hockey Urs Kessler. Keystone/PETER SCHNEIDER

Der an der Ligaversammlung der National League und der Swiss League einstimmig nominierte Urs Kessler wurde an der Generalversammlung der Swiss Ice Hockey Federation im Haus des Sports in Ittigen wie erwartet zum neuen Verwaltungsratspräsidenten des Verbandes gewählt.

Er tritt die Nachfolge von Stefan Schärer an, der im Dezember auf Druck der Ligen das Handtuch geworfen hat. Seither wurde der Verband interimistisch von Vizepräsident Marc-Anthony Anner geführt.

Langjähriger CEO der Jungfraubahnen

Kessler blickt auf eine beeindruckende Karriere bei den Jungfraubahnen zurück. Dort war er während 38 Jahren bis Ende Juni 2025 tätig, davon 17 Jahre als CEO. «Ich freue mich sehr über das Vertrauen und diese spannende Herausforderung. Mit viel Herzblut möchte ich gemeinsam mit allen Partnern die Entwicklung des Schweizer Eishockeys vorantreiben und die Eishockey-Community noch enger zusammenbringen», liess sich Kessler zitieren.

Im Weiteren wurde die Jahresrechnung 2024/25 verabschiedet. Diese schliesst mit einem Gewinn von 28'471 Franken ab.