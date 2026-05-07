Legende: Orientiert sich im Sommer neu Bern-Captain Ramon Untersander. Freshfocus/Jonathan Vallat

SCB-Captain schliesst sich Genf an

Ramon Untersander spielt ab nächster Saison neu für Genf. Dies gaben die Westschweizer am Donnerstag bekannt. Der Verteidiger, dessen laufender Vertrag beim SC Bern gleichentags offiziell im Einvernehmen aufgelöst worden war, unterschreibt in Genf für zwei Jahre. Untersander lief seit der Saison 2015/16 für die «Mutzen» auf und feierte drei Meistertitel (2016, 2017 und 2019) sowie den Cupsieg 2021. In den vergangenen zwei Saisons führte er die Berner als Captain an.

Spengler Cup: Auch Adler Mannheim dabei

Der fünfte Teilnehmer am diesjährigen Spengler Cup ist bekannt. Adler Mannheim nimmt zum neunten Mal am Turnier in Davos in der Altjahreswoche teil. Elf Jahre ist es her, seit die Adler letztmals in Davos zu Gast waren. Eine Finalteilnahme blieb ihnen bisher verwehrt. Im Final stand Mannheim dagegen in den Playoffs der vor kurzem zu Ende gegangenen Meisterschaft in der Deutschen Eishockey-Liga. Im Duell um den Titel zogen sie gegen die Eisbären Berlin mit 1:4 Siegen den Kürzeren.

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