Legende: Muss sich für seine Unsportlichkeit verantworten Andres Ambühl. Keystone

Vorsorgliche Sperre und Verfahren gegen Ambühl

Andres Ambühl vom HC Davos wird wegen eines Checks gegen den Kopf von Dominik Diem vorsorglich für ein Spiel gesperrt. Der Davoser hatte seinen Gegenspieler von den ZSC Lions in der 36. Minute des Meisterschaftsspiels der National League am Dienstagabend regelwidrig gefoult. Gleichzeitig wurde gegen Ambühl ein ordentliches Verfahren eröffnet. Davos unterlag den Zürchern im Hallenstadion mit 2:3.

Vauclair eilt Ajoie zur Hilfe

Der frühere Nationalspieler Julien Vauclair ist neuer Technischer Direktor beim HC Ajoie. Der gebürtige Jurassier löst in dieser Funktion Vincent Léchenne ab. Der 42-Jährige war nach 20 Saisons und fast 1000 Ligaspielen für den HC Lugano bei den Tessinern zuletzt für das Scouting zuständig. Beim Aufsteiger Ajoie, wo er seine Spielerkarriere begonnen hatte, unterschrieb er für 5 Jahre und wird sich zunächst um den Aufbau des Teams für die nächste Saison kümmern. Ajoie liegt in der National League abgeschlagen am Tabellenende.