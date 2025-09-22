Vor 5 Jahren verliess Janick Schwendener die Schweiz Richtung Deutschland. Dort hat er nun wieder im Oberhaus gespielt.

Legende: Seine DEL-Rückkehr verlief nicht wunschgemäss Janick Schwendener. Imago/Eibner

Eishockey-Goalie Janick Schwendener kam zwischen 2011 und 2016 zu insgesamt 44 Partien in der obersten Schweizer Liga (für Davos, Genf, Kloten und Bern). Später hütete der beim HCD ausgebildete Bündner noch bei den Lakers und beim HC Thurgau in der Swiss League das Tor. Danach wurde es hierzulande ruhig um ihn.

Denn der heute 33-Jährige wechselte nach Deutschland. Dort stieg Schwendener im Frühling in seiner 4. Saison mit den Dresdner Eislöwen in die DEL auf.

Nach «Empty Netter» noch ein Tor

Am Sonntag wurde der Schweizer beim Aufsteiger in der 4. Runde erstmals eingesetzt. Das Saison-Debüt Schwendeners war aber nicht von Erfolg gekrönt. Bei den Wolfsburg Grizzlies kassierte Dresden eine 3:6-Niederlage. Schwendener stand dabei bei 5 Gegentoren auf dem Eis. Beim Stand von 3:4 wurde der Goalie in der 60. Minute vom Eis genommen. Nach dem «Empty Netter» zum 3:5 kehrte Schwendener ins Gehäuse zurück und musste sich noch einmal bezwingen lassen. Seine Abwehrquote betrug nur 82%.

Mit 3 Niederlagen aus 4 Spielen belegt Dresden in der DEL den vorletzten Platz.