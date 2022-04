Lüthi setzte sich 1998 an die Spitze des SCB. Sein Einstieg war völlig unplanmässig, aber dringend nötig: Der Klub befand sich finanziell am Boden und war neben dem Eis bloss auf 4 Mitarbeiter abgestützt. 6 Jahre nach seinem Einstieg gewann der SCB den Meistertitel. In seinen 24 Amtsjahren folgten 5 weitere nationale Titel und 2 Cup-Pokale. Lüthi entliess aber auch 18 Trainer.