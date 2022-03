Nach über 20 Jahren gibt Marc Lüthi sein Amt als Geschäftsführer der SC Bern Eishockey AG per 1. September 2022 ab.

Die Rolle des CEO übernimmt dann mit Raeto Raffainer der bisherige Chief Sport Officer.

Headcoach Johan Lundskog und der Coaching Staff bleiben im Amt.

Mit dem Verpassen der Pre-Playoffs blickt der SC Bern auf eine der schlechtesten Saisons der vergangenen Jahrzehnte zurück. Zwei Wochen nach dem verfrühten Saisonende zog der SCB an einer Medienkonferenz Bilanz – und verkündete weitreichende personelle Umstrukturierungen. SCB-CEO Marc Lüthi wird seinen Job als CEO der SC Bern Eishockey AG per 1. September abgeben. «24 Saisons sind genug», so Lüthi knapp.

Lüthi: «Der sportliche Misserfolg hat nichts mit meinem Entscheid zu tun»

Nachdem der mittlerweile 60-jährige Lüthi 1998 als Geschäftsleiter eingestiegen war, zieht er nun einen Schlussstrich: An Lüthis Stelle übernimmt Raeto Raffainer. Der Bündner war im Januar 2021 als Chief Sport Officer in Bern eingestiegen und hatte seither auch Einsitz in der Geschäftsleitung. Das Amt des Sportdirektors wird per dann aufgehoben. Sportchef bleibt Andrew Ebbett.

Lüthi wird Verwaltungsratspräsident

Verwaltungsratspräsident Beat Brechbühl betonte, dass Lüthis Entscheid nichts mit dem schwachen Saisonende zu tun habe. Vielmehr habe Lüthi den «Warnschuss» Ernst genommen: Der CEO hatte im Januar eine Hirnblutung erlitten und sich einer Herzoperation unterziehen müssen.

«Das ist der Hauptgrund, dass ich den Wechsel machen möchte», begründete Lüthi. Die Entscheidung sei leichter gefallen, da der Nachfolger mit Raffainer bereit gestanden habe. «Es ist der richtige Zeitpunkt», so Lüthi.

Raffainer: «Ich freue mich auf diese Herausforderung»

Brechbühl gab ausserdem bekannt, dass er Lüthi als Nachfolger für seinen Posten des VR-Präsidenten vorschlagen werde. Er selber plant, für ein weiteres Jahr Einsitz im Verwaltungsrat der SC Bern Eishockey AG zu nehmen.

Lundskog bleibt Headcoach

Zudem gab Raffainer bekannt, dass Headcoach Johan Lundskog im Amt bleiben wird. «Es wäre zu einfach, immer dem Trainer die Schuld in die Schuhe zu schieben», so der Sportdirektor. Lundskog und sein Team geniessen den Rückhalt der Organisation, betonte Raffainer.