Am Freitag beginnt die U20-WM. Die Schweiz will in den Viertelfinal.

Wie jedes Jahr gilt: Erst der Klassenerhalt, dann das Dessert

Legende: Erst 16-jährig, aber fast schon ein NL-Routinier Jonah Neuenschwander kommt diese Saison auf 18 Partien für die 1. Mannschaft des EHC Biel (3 Tore). Keystone/Manuel Geisser

Traditionell findet über den Jahreswechsel die U20-WM statt. Austragungsorte sind Minneapolis und Saint Paul im US-Bundesstaat Minnesota. Für die Schweizer Auswahl von Coach Jan Cadieux ist der Klassenerhalt das oberste Ziel.

Cadieux sieht eine «sehr gute Balance, was unsere Stärke sein sollte» – mit der Defensive als Prunkstück. Vorne würden im Vergleich zu den Top-Nationen vielleicht ein oder zwei Unterschiedsspieler fehlen. «Wir haben aber sehr viele gute Rollenspieler. Es gilt nun, gut im System zu agieren und härter als die anderen Teams zu arbeiten.»

Spannende Spieler im Kader

Aktuell stehen 6 Verteidiger im Kader, die in dieser Saison schon in der National League gespielt haben. Zu ihnen gehört Ludvig Johnson, der bei Freiburg auf fast 14 Minuten Eiszeit pro Spiel kommt. Im Sturm sind der bei Jönköping (SWE) tätige Jamiro Reber sowie der erst 16-jährige Jonah Neuenschwander, der für Biel 18 NL-Spiele bestritten hat, die spannendsten Figuren.

Sollten die jungen Schweizer die Viertelfinals erreichen, wollen sie einen Coup schaffen. Bislang stand die U20 erst 4 Mal im WM-Halbfinal.