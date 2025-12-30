Die Schweizer Junioren besiegen Deutschland an der Eishockey-U20-WM mit 4:0 und stehen in der K.o.-Phase.

Legende: Der Eindruck täuscht nicht Die Schweiz war gegen Deutschland stets Herr der Lage. David Berding/Getty Images

Nach den knappen Niederlagen gegen die USA (1:2) und Schweden (2:4) hat die Schweizer Nati an der U20-WM in den USA den ersten Sieg eingefahren. Das Team von Trainer Jan Cadieux überzeugte gegen Deutschland auf der ganzen Linie und fegte den Nachbarn mit 4:0 vom Eis.

Kloten-Stürmer Kimi Körbler eröffnete das Skore in der 12. Minute, nur kurze Zeit später erhöhte Jamiro Reber in Überzahl und schöner Vorarbeit von Leon Muggli auf 2:0. Auch im 2. Drittel erspielte sich die Schweiz ein klares Chancenplus. Körbler (22.) und Verteidiger Ludvig Johnson (7.) sorgten dafür, dass die Schweizer Überlegenheit auch auf dem Scoreboard abgebildet wurde.

Mit dem klaren Vorsprung im Rücken spielten die Schweizer die Partie im Schlussdrittel souverän runter. Weil Deutschland bereits 4 Partien absolviert hat (4 Niederlagen), kann die Schweiz nicht mehr aus den Top 4 der Gruppe verdrängt werden und steht im Viertelfinal. Im abschliessenden Gruppenspiel misst sich die Nati am Mittwochabend mit der Slowakei.