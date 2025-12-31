Die Schweizer U20-Auswahl hat die Vorrunde der Eishockey-Junioren-WM in St. Paul (USA) mit einem 3:2-Erfolg über die Slowakei auf Platz 3 abgeschlossen. Der Viertelfinalgegner steht noch nicht fest.

Die Schweizer Junioren wurden gegen die Slowakei mehr gefordert als am Vortag von Deutschland (4:0). Zwei Treffer innerhalb von 22 Sekunden in der Schlussphase des ersten Abschnitts brachten das Team von Jan Cadieux auf die Siegesstrasse. Loris Wey und Mike Aeschlimann trafen im Powerplay (19.). Die Schweizer nützten eine 2+2-Minuten-Strafe gegen Tobias Tomik wegen eines hohen Stocks resolut aus.

Slowaken kommen erst spät auf

Die Partie wurde nicht mehr mit letzter Intensität geführt, weil beide Teams wussten, dass die WM am 2. Januar mit einem viel wichtigeren K.o.-Spiel weitergeht. Nach dem 3. Tor durch Kevin Haas in der 37. Minute führte die Nati bis zur 48. Minute mit 3:0, ehe die Slowaken, die am Ende das Schussverhältnis mit 22:18 für sich entschieden, im Finish noch verkürzten. Der Anschlusstreffer fiel indessen erst zehn Sekunden vor Schluss.

Legende: David Berding/Getty Images

Die Schweizer sicherten sich mit dem zweiten Sieg innerhalb von 24 Stunden Platz 3 in der Vorrundengruppe. Sie treffen im Viertelfinal auf den Zweitplatzierten der Gruppe B. Kanada, Finnland oder Tschechien kommen vor den abschliessenden Gruppenspielen noch als mögliche Gegner in Frage.