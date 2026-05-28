Der langjährige NHL-Spieler Claude Lemieux, Vater von HCD-Spieler Brendan, ist im Alter von 60 Jahren verschieden.

Legende: Hinterliess seine Spuren in der NHL Claude Lemieux. Michael Martin/NHLI via Getty Images

Claude Lemieux ist überraschend im Alter von 60 Jahren verstorben. Noch am Montagabend hatte er an der Zeremonie vor Spiel 3 des Eastern‑Conference‑Finals in der NHL zwischen Montreal und Carolina teilgenommen. Die Ursache seines Todes wurde nicht bekannt gegeben.

Mit Montreal (1986), New Jersey (1995 und 2000) sowie Colorado (1996) gewann der Kanadier insgesamt vier Stanley-Cup-Titel. 2004 absolvierte der Flügelstürmer auch einige Spiele für den EV Zug. Lemieux war bekannt für seine harte Spielweise.

Claude Lemieux ist der Vater von HCD-Spieler Brendan, der zuletzt im Playoff-Final in 7 Spielen an Fribourg-Gottéron scheiterte. Lemieux war zudem auch als Spieleragent tätig und vertrat unter anderem NHL- und Nati-Spieler Timo Meier.