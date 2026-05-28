Der vierfache Stanley-Cup-Sieger Claude Lemieux hat sich im Alter von 60 Jahren das Leben genommen.

Legende: Hinterliess seine Spuren in der NHL Claude Lemieux. Michael Martin/NHLI via Getty Images

Die Eishockey-Welt trauert um Legende Claude Lemieux. Der Kanadier verstarb im Alter von 60 Jahren.

Nach Angaben der Polizei von Palm Beach County (Florida) nahm sich Lemieux mutmasslich das Leben. Die Beamten seien von einem Familienmitglied zum Möbelhaus gerufen worden, das Lemieux in Lake Park besass. Dort sei der leblose Körper des Ex-Eishockeystars gefunden worden.

Vater von HCD-Akteur Brendan

Mit Montreal (1986), New Jersey (1995 und 2000) sowie Colorado (1996) gewann der Kanadier insgesamt 4 Stanley-Cup-Titel. 2004 absolvierte der für seine harte Spielweise bekannte Flügelstürmer 12 Spiele für den EV Zug.

Lemieux ist der Vater von HCD-Spieler Brendan. Der 30-Jährige bekundete in einem kurzen Instagram-Statement seine Liebe zu seinem verstorbenen Vater. Claude Lemieux war auch als Spieleragent tätig gewesen und vertrat unter anderem NHL- und Nati-Spieler Timo Meier.

Noch am Montagabend hatte er an der Zeremonie vor Spiel 3 des Eastern‑Conference‑Finals in der NHL zwischen Montreal und Carolina teilgenommen.