Legende: Lässt sich beim 2:1 der Tschechinnen einen Assist notieren Denisa Krizova (an der Scheibe). Getty Images/Troy Parla

Die Schweiz muss an der Eishockey-WM in Utica im 4. Spiel die 4. Niederlage einstecken.

Gegen Tschechien verliert das Team von Colin Muller 1:6.

Im Viertelfinal treffen die Schweizerinnen am Donnerstag auf Finnland.

Einen Sieg mit 4 Toren Unterschied hätten die Schweizerinnen im letzten WM-Gruppenspiel gegen Tschechien gebraucht, um noch den 3. Rang in der Gruppe A zu erreichen. Dass dies wohl ein Ding der Unmöglichkeit werden würde, zeichnete sich bereits in der 1. Spielminute ab. Nach einer liegengelassenen Topchance von Rahel Enzler schalteten die Tschechinnen schnell um und trafen im direkten Gegenstoss zur 1:0-Führung. Aneta Tejralova bezwang Saskia Maurer im Schweizer Tor nach nur 37 Sekunden.

Auf den frühen Nackenschlag vermochte die Schweiz noch im Startdrittel zu reagieren. In doppelter Überzahl war es in der 17. Minute Captain Lara Stalder, die mit einem verzögerten Handgelenkschuss sehenswert das 1:1 erzielte. Schon am Vortag gegen Finnland hatte die 29-Jährige für den zwischenzeitlichen Ausgleich gesorgt.

Schliessen 00:45 Video Stalder verzögert geschickt und netzt ein zum 1:1 Aus Sport-Clip vom 09.04.2024. abspielen. Laufzeit 45 Sekunden. 00:40 Video Nach 37 Sekunden: Tejralova bringt Tschechien in Front Aus Sport-Clip vom 09.04.2024. abspielen. Laufzeit 40 Sekunden.

Tschechischer Doppelschlag

Der Ausgleichstreffer verlieh den Schweizerinnen sichtlich Selbstvertrauen. Das Team von Colin Muller agierte im Mitteldrittel frech und erarbeitete sich einige Möglichkeiten. Das Geschehen spielte sich jedoch mehrheitlich im Schweizer Drittel ab. Tschechien verzeichnete ein klares Chancenplus, scheiterte aber wiederholt an der gut aufgelegten Maurer. Gegen Ende des 2. Abschnitts konnten sich die Tschechinnen doch noch belohnen – und dies gleich doppelt:

35. Minute: Denisa Krizova zieht über die rechte Seite ins Schweizer Drittel und passt in den Slot, wo Tereza Vanisova den Puck mit dem Schlittschuh geschickt ins Tor befördert.

Denisa Krizova zieht über die rechte Seite ins Schweizer Drittel und passt in den Slot, wo Tereza Vanisova den Puck mit dem Schlittschuh geschickt ins Tor befördert. 36. Minute: Nur rund eine Minute nach dem neuerlichen Führungstor erzielt Natalie Mlynkova das 3:1. Die 22-Jährige ist mit einem Backhand-Abschluss erfolgreich.

01:29 Video Tschechien trifft innert 66 Sekunden doppelt Aus Sport-Clip vom 09.04.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 29 Sekunden.

Im Schlussdrittel setzten die Tschechinnen zum Schaulaufen an. 3 Treffer gab es für das Publikum in der Arena in Utica noch zu sehen. Daniela Pejsova stellte im Powerplay in der 50. Minute auf 4:1. Mlynkova erzielte 6 Minuten später das 5. Tor – und machte sich 4 Sekunden vor Spielende nach einem Solo gar noch zur Dreifachtorschützin. Es war der Schlusspunkt in dieser Partie, die nur im Startdrittel wirklich umkämpft gewesen war.

So geht es weiter

Trotz der 4. Niederlage im 4. Spiel ist die Schweiz an der WM in den Viertelfinals. Dies, weil das Team von Muller in der stärkeren Gruppe A spielte und daher schon vor Turnierbeginn automatisch für die K.o.-Phase qualifiziert war. Dort geht es für die Nati am Donnerstag gegen die Finninnen, denen die Schweiz in der Gruppenphase 2:5 unterlag. Die Partie, die entweder um 16 oder um 19:30 Uhr beginnt, sehen Sie live bei SRF.