Im 2. Spiel im Rahmen der Women's Euro Hockey Tour in Södertälje unterliegt die Schweiz Gastgeber Schweden mit 1:2.

Die Schweizerinnen gehen mit einer 1:0-Führung ins Schlussdrittel, dann schlägt Schweden zweimal zu.

Das dritte und letzte Spiel am Vierländerturnier bestreitet die Schweiz am Samstag gegen Tschechien.

Nach der 0:3-Auftaktniederlage am Mittwoch gegen Finnland mussten sich die Schweizerinnen in Södertälje auch dem Gastgeber geschlagen gaben. Die Niederlage geht in Ordnung, denn «Tre Kronor» bestimmte die Partie über weite Strecken und war vor allem im Schlussdrittel klar überlegen.

Gleichwohl konnte die Schweiz lange auf den Sieg hoffen. In der 7. Minute traf Rahel Enzler völlig freistehend platziert in die obere linke Ecke. In der Folge übernahmen die Schwedinnen zwar das Spieldiktat, Tore fielen aber lange keine.

Rhyner hat den Matchpuck auf dem Stock

In der 47. Minute war das 1:1 dann aber Tatsache und es hatte sich abgezeichnet: Lina Ljungblom spedierte die Scheibe perfekt ins Lattenkreuz. Drei Minuten später verpasste Noemi Rhyner die neuerliche Schweizer Führung nur knapp.

Sechs Minuten vor dem Ende kam es für die Schweiz dann knüppeldick: Stefanie Wetli wurde wegen eines unerlaubten Körperangriffs auf die Strafbank geschickt. Kaleigh Quennec protestierte gegen diesen Entscheid und erhielt ebenfalls zwei Minuten aufgebrummt. Die doppelte Überzahl nutzte Schweden durch Doppeltorschützin Ljungblom zum Siegtreffer (55.).

01:00 Video Ljungblom entscheidet Spiel in doppelter Überzahl Aus Sport-Clip vom 08.11.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute.

Benderer hält lange dicht

Im Schweizer Tor zeigte Talina Benderer trotz der Niederlage eine sehr starke Leistung. Die 18-Jährige vertrat Stammkeeperin Andrea Brändli, die von Coach Colin Muller eine Pause erhielt. Benderer steht in der Schweiz beim Männer-Zweitligisten Engiadina zwischen den Pfosten und zeigte zahlreiche wichtige Paraden. Zudem strahlte sie viel Ruhe aus.

In der Offensive machte sich bei den Schweizerinnen das Fehlen der besten beiden Stürmerinnen bemerkbar. Alina Müller ist nach einer Hüft-OP noch in der Aufbauphase, Lara Stalder musste die Equipe vorzeitig verlassen, nachdem sie sich im Training eine Hirnerschütterung zugezogen hatte.

So geht es weiter

Die Schweizerinnen schliessen die Women's Euro Hockey Tour in Södertälje am Samstag gegen Tschechien ab. Die Partie beginnt bereits um 12:00 Uhr und ist live zu sehen in der SRF Sport App.