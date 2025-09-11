Am Wochenende starten die Eishockeyanerinnen in die neue Saison. Beim ZSC soll es wieder aufwärts gehen – mit einer Neuen an der Bande.

Letzte Saison stand sie noch selber auf dem Eis in der höchsten Liga Grossbritanniens, nun amtet Angela Taylor als erste Vollzeit-Trainerin in der Schweizer Women's League. Die Schottin übernahm auf die neue Saison hin die ZSC Lions, bei denen sie selber sieben Jahre gespielt und fünf Meistertitel gewonnen hat.

«Es ist ein Traum, dass ich mich voll auf das Traineramt fokussieren kann», zeigt sich Taylor begeistert. «Es war ein Risiko, meinen alten Job aufzugeben – aber trotzdem die beste Entscheidung.»

Gegen «eines der besten Teams Europas»

In der letzten Saison hatten die Zürcher Rekordmeisterinnen erstmals die Playoffs verpasst. Die neue Cheftrainerin ist sich deshalb ihrer Rolle bewusst: «Meine Aufgabe war es, die Spielerinnen zu motivieren und zu zeigen, dass ich an sie glaube.»

Saisonstart in der höchsten Schweizer Frauen-Liga ist am Wochenende. Zum Auftakt geht es für den ZSC gleich gegen die Meisterinnen aus Bern. Taylor sagt: «Es ist eines der besten Teams in Europa. Aber wir sind bereit.»

Women's League