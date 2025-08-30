Legende: Verpasste einen Torerfolg bei ihrem Jubiläum nur knapp Lara Stalder. SRF

Die Schweizerinnen kassieren zum Abschluss der Euro Hockey Tour in Kloten gegen Finnland eine 0:5-Klatsche.

Mit 4 Punkten aus 3 Partien beendet die Nati das Vierländer-Turnier auf Rang 3.

Lara Stalder bestreitet ihr 200. Länderspiel.

Nach guten Aufritten gegen Schweden am Donnerstag (4:0) und Tschechien am Freitag (3:4 n.P.) musste die Schweiz am Samstag in Kloten feststellen, dass Finnland ein anderes Kaliber ist. «Suomi» stellte besonders im Mitteldrittel unter Beweis, weshalb es die Nummer 1 in Europa ist.

4 Tore innert 7 Minuten

Bereits in der 4. Minute musste sich Andrea Brändli im Schweizer Gehäuse ein 1. Mal bezwingen lassen. Elisa Holopainen war der Schweizer Abwehr nach einem Fehlzuspiel von Lara Stalder in der Offensivzone mit ihrem Tempo entwischt. Den ersten Abschluss der Finnin konnte Brändli zwar noch abwehren, den Abpraller verwertete Holopainen jedoch eiskalt.

Im Mittelabschnitt drehte Finnland dann so richtig auf. Zwischen der 22. und der 29. Minute erhöhten die Nordländerinnen von 1:0 auf 5:0. In der Folge nahm Finnland den Fuss wieder vom Gaspedal und liess die Schweizerinnen wieder ins Spiel kommen.

Stalder macht die 200 voll

Trotz der Niederlage war es besonders für eine Schweizerin eine spezielle Partie. Vor dem ersten Puckeinwurf wurde Stalder für 200 Einsätze im Nationaldress geehrt. Kurz vor Schluss kam die Jubilarin dem Schweizer Ehrentor sehr nahe, ihr Schuss streifte aber beide Pfosten und kullerte nicht über die Torlinie.

Die Schweiz beendete das Vierländer-Turnier mit 4 Punkten hinter den makellosen Finninnen und Tschechien und vor Schweden.

Frauen-Testspiele