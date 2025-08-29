Die Schweiz muss sich im 2. Spiel der Euro Hockey Tour in Kloten Tschechien im Penaltyschiessen geschlagen geben.

Die Nati erspielt sich zweimal einen 2-Tore-Vorsprung, nach 60 Minuten steht es 3:3.

Zum Abschluss des Heim-Turniers misst sich das Team von Trainer Colin Muller am Samstag mit Finnland – ab 16:50 Uhr live in der SRF Sport App.

Nach dem 4:0-Auftaktsieg am Donnerstag gegen Schweden hat die Nati auch in ihrem 2. Auftritt beim Heim-Turnier der Euro Hockey Tour gepunktet. Zum 2. Sieg hat es gegen Tschechien in Kloten allerdings knapp nicht gereicht. Die Schweizerinnen zogen im Penaltyschiessen nach insgesamt 12 Schützinnen mit 1:2 den Kürzeren. Den entscheidenden Versuch auf Seiten der Tschechinnen versenkte Kristyna Kaltounkova mit einem frechen Trickschuss.

Effiziente Schweizerinnen

In den regulären 60 Minuten war Tschechien zwar über weite Strecken das aktivere und vor allem offensiv gefährlichere Team. Dennoch sah es lange nach einem Schweizer Sieg aus. Nicole Vallario (12.) und Lara Stalder (18.) sorgten mit ihren Treffern dafür, dass die Nati mit einer 2:0-Führung in die 1. Pause ging.

Auch vom zwischenzeitlichen Anschlusstor durch Anezka Cabelova (33.) liess sich die Schweiz nicht aus dem Konzept bringen und nutzte die wenigen Chancen eiskalt aus. Alina Müller stellte in der 38. Minute den 2-Tore-Vorsprung wieder her. Dieser hielt jedoch nicht lange, denn Tschechiens Ausnahmekönnerin Kaltounkova stellte noch vor der 2. Sirene auf 2:3.

Nati rettet sich in Verlängerung

Im Schlussabschnitt dauerte es nur gerade 34 Sekunden, ehe Tschechien durch Michaela Pejzlova zum verdienten Ausgleich kam. Im Anschluss drückten die Gäste auf die Führung, Goalie Saskia Maurer liess sich aber kein weiteres Mal bezwingen – auch nicht in der 5-minütigen Verlängerung.

Am Samstag wartet wohl der härteste Test auf die Equipe von Coach Colin Muller. Um 17:00 Uhr steht der Schweiz in Kloten mit Finnland die Weltnummer 3 gegenüber.

Die Stimmen zum Spiel

