Stalder führt den EVZ im Alleingang zum nächsten Cuptitel

Legende: Ein viel gesehenes Bild an diesem Wochenende Jubelnde EVZ-Spielerinnen, hier nach dem 1:0 von Lara Stalder (rechts). Freshfocus/Pascal Muller

Der EVZ gewinnt den Final des Final-4-Turniers des National Cup Women mit 4:0 gegen den HC Davos und verteidigt damit den Titel.

Spielerin des Spiels ist Lara Stalder, die die ersten 3 Tore erzielt.

Für positive Schlagzeilen im Zuger Hockeykosmos sorgen in diesen Wochen vor allem die EVZ Frauen. Beim Final-4-Turnier des National Cup Women in Lausanne haben die Zugerinnen den Cuptitel erfolgreich verteidigt. Nach dem imposanten 7:1-Halbfinal-Sieg über den ZSC trat der EVZ auch gegen die Davoserinnen dominant auf. Das Spiel endete mit 4:0 aber weniger torreich als noch am Freitag.

Im Final überstrahlte eine wieder einmal alle: Captain Lara Stalder. Die 31-Jährige hatte ihre Farben früh mit einer Bogenlampe (4.) und einem trockenen Handgelenkschuss (10.) auf die Siegesstrasse gebracht. In der 44. Minute komplettierte sie ihren Hattrick.

Shashkina schiesst ZSC auf Rang 3

Am frühen Nachmittag hatte bereits das Spiel um Platz 3 stattgefunden. Dort behielten die ZSC Lions mit einem 4:2 gegen Langenthal die Oberhand. Kristi Shashkina avancierte dank drei Treffern zur Matchwinnerin. Nach ihrem 4:0 liessen die Zürcherinnen etwas nach und kassierten noch zwei Tore.