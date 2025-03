Per E-Mail teilen

Legende: Nach zwei Vize-Meistertiteln hat es zum grossen Coup gereicht Die Spielerinnen des SC Bern mit dem Objekt der Begierde. Keystone/Peter Schneider

In der PostFinance-Arena in Bern liefen im 3. Finalspiel die Schlusssekunden und alles sah danach aus, als würde Zug eine 4. Partie erzwingen können. Die Gäste aus der Zentralschweiz, welche die ersten beiden Final-Begegnungen klar verloren hatten, lagen vor 1747 Fans mit 2:1 in Führung.

Doch die Bernerinnen legten mit einer zusätzlichen Feldspielerin alles in die Waagschale und kamen tatsächlich noch zum 2:2-Ausgleich durch Kaleigh Quennec. Der Treffer fiel buchstäblich in letzter Sekunde. Die Matchuhr zeigte 59:59 an.

Duvin schiesst das entscheidende Tor

In der Verlängerung war es nach 5 Minuten die französische Liga-Topskorerin Estelle Duvin, welche den SCB zum Titel schoss. Für die Equipe von Coach Thomas Zwahlen ist es nach zwei Vize-Meistertiteln in den letzten beiden Saisons der Premieren-Triumph.

Zug hingegen blieb die ganz grosse Krönung verwehrt: Der Aufsteiger, bei dem unter anderem ein gutes halbes Dutzend Nationalspielerinnen unter Vertrag stehen, muss sich mit dem 2. Platz begnügen. Die Zentralschweizerinnen können sich aber mit dem Cup-Triumph trösten.