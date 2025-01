Zugerinnen sind Cupsieger – Treille bleibt Headcoach in Genf

Legende: Strahlt mit der Cup-Trophäe um die Wette Rahel Enzler. Keystone/Valentin Flauraud

EVZ-Frauen gewinnen den Cup

Das Frauenteam des EV Zug ist erstmals Cupsieger. Die Zentralschweizerinnen gewannen den Final gegen Fribourg-Gottéron 5:3. Mit 0:2 und 2:3 lag Zug in der Arena in Lausanne zurück, hatte aber stets eine Antwort parat. Frau des Spiels war dabei klar Lara Stalder, die mit drei Toren und zwei Assists an allen Treffern beteiligt war. Damit revanchierten sich die Zugerinnen für die letztjährige Final-Niederlage, als sie gegen den SC Bern 1:2 nach Verlängerung verloren. Das Spiel um Platz 3 entschied Ambri gegen Davos mit 7:2 klar für sich.

Genf-Servette setzt weiter auf Treille

Yorick Treille bleibt bis Frühjahr 2026 Headcoach von Genf-Servette. Die «Adler» bestätigten das Engagement des 44-jährigen Franzosen für die laufende Saison und hängten noch ein Jahr an. Treille war Ende Dezember zum Chef aufgerückt, nachdem die Genfer ihren Meistertrainer von 2023, Jan Cadieux, entlassen hatten. Zudem stösst der Schwede Stefan Hedlund als Assistenzcoach zum Staff.

