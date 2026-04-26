Nach einer starken Saison wartet Alina Müller mit Boston Fleet auf den Halbfinalgegner. Mit einem kleinen Nachteil.

Legende: Auf der Jagd Alina Müller und Boston Fleet (l.). Keystone/Jason Franson/The Canadian Press via AP

Boston Fleet hatte in der PWHL am Samstag die Hausaufgaben erledigt, gegen die New York Sirens letztlich diskussionslos 4:0 gewonnen. Mittendrin: Alina Müller. Die Schweizer Assistenz-Kapitänin des Teams aus Massachusetts erhielt knapp 21 Minuten Eiszeit und damit mehr als jede andere Offensivkraft.

Doch weil sich Montreal Victoire einen Tag später zu einem 2:1 n.V. über Schlusslicht Seattle mühte, ergatterten sich die Kanadierinnen den Gewinn der Regular Season gerade noch so vor dem punktgleichen Boston. Heisst: Victoire darf sich die Gegnerinnen für die Playoffs um den Walter Cup, die direkt mit den Halbfinals starten, aussuchen – die zweifachen Champions Minnesota Frost (3.) oder Ottawa Charge (4.). Der andere Gegner trifft in der Best-of-5-Serie ab 30. April auf Müllers Fleet.

So oder so: Das Team der Schweizerin greift im 3. Jahr der PWHL nach dem ersten Titel. Nicht zuletzt dank Müller selbst. Mit 17 Assists ist sie zweitbeste Vorlagengeberin der Liga, mit zusätzlichen 4 Toren blickt sie auf eine starke Regular Season zurück.