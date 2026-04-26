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Vor den Playoffs der PWHL Müllers Boston Fleet schielt auf den Premierentitel

Nach einer starken Saison wartet Alina Müller mit Boston Fleet auf den Halbfinalgegner. Mit einem kleinen Nachteil.

26.04.2026, 10:04

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Zwei Eishockeyspieler im Spiel auf dem Eis.
Legende: Auf der Jagd Alina Müller und Boston Fleet (l.). Keystone/Jason Franson/The Canadian Press via AP

Boston Fleet hatte in der PWHL am Samstag die Hausaufgaben erledigt, gegen die New York Sirens letztlich diskussionslos 4:0 gewonnen. Mittendrin: Alina Müller. Die Schweizer Assistenz-Kapitänin des Teams aus Massachusetts erhielt knapp 21 Minuten Eiszeit und damit mehr als jede andere Offensivkraft.

Doch weil sich Montreal Victoire einen Tag später zu einem 2:1 n.V. über Schlusslicht Seattle mühte, ergatterten sich die Kanadierinnen den Gewinn der Regular Season gerade noch so vor dem punktgleichen Boston. Heisst: Victoire darf sich die Gegnerinnen für die Playoffs um den Walter Cup, die direkt mit den Halbfinals starten, aussuchen – die zweifachen Champions Minnesota Frost (3.) oder Ottawa Charge (4.). Der andere Gegner trifft in der Best-of-5-Serie ab 30. April auf Müllers Fleet.

So oder so: Das Team der Schweizerin greift im 3. Jahr der PWHL nach dem ersten Titel. Nicht zuletzt dank Müller selbst. Mit 17 Assists ist sie zweitbeste Vorlagengeberin der Liga, mit zusätzlichen 4 Toren blickt sie auf eine starke Regular Season zurück.

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