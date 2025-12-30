Auf der offenen Eisbahn in Gstaad findet am Dienstag zwischen Bern und Zug die sechste Women's Winter Classic statt.

Das «Winter Classic»-Spiel wurde in den vergangenen Jahren in der NHL so richtig bekannt. In einem American-Football- oder Baseball-Stadion messen sich einmal pro Saison zwei Teams unter freiem Himmel. Doch ein solches Freiluftspektakel gibt es nicht nur in Übersee, sondern auch in der Schweizer Women's League.

In Gstaad findet am Dienstag nämlich bereits die sechste «Women's Winter Classic» statt. Auf der offenen Eisbahn im Dorfzentrum treffen ab 17:30 Uhr Gastgeber und Meister SCB und Leader EVZ aufeinander. Die beiden Teams hatten sich im vergangenen Playoff-Final gemessen, wobei sich die Bernerinnen in der Serie mit 3:0 durchsetzten.

Für Spielerinnen wie Organisatoren ist das Freiluftspektakel ein besonderer Anlass. Wieso dieser nur einmal im Jahr stattfindet und was dessen Durchführung vielleicht sogar verunmöglichen könnte, erfahren Sie im obigen Audio-Beitrag.

Women's League