Die Eishockey-WM der Frauen findet 2028 in der Schweiz statt

Legende: Dürfen sich über eine Heim-WM freuen Alina Müller und Kaleigh Quennec. Keystone/PETR DAVID JOSEK

Die Schweiz wird Gastgeberin der Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen 2028.

Swiss Ice Hockey erhält vom internationalen Eishockeyverband IIHF den Zuschlag für die Durchführung des Turniers.

Die Austragungsorte sind noch nicht bekannt, die Entscheidung diesbezüglich fällt im Herbst.

Die Schweiz darf sich in naher Zukunft wieder auf ein Eishockey-Fest freuen. Wie Swiss Ice Hockey am Freitag bekannt gab, erhielt der Verband den Zuschlag für die Austragung der Weltmeisterschaft der Frauen 2028.

«Diese Vergabe ist eine grosse Ehre und gleichzeitig eine wichtige Chance für das Frauen-Eishockey in der Schweiz», lässt sich Martin Baumann, CEO von Swiss Ice Hockey, zitieren. «Die Bronzemedaille an den Olympischen Spielen 2026 in Mailand hat dem Frauen-Eishockey zusätzlichen Schub verliehen. Unser Nationalteam begeistert immer mehr Menschen und wir hoffen, dass die Frauen-WM 2028 weitere Euphorie in der Öffentlichkeit entfachen wird.»

Die Austragungsorte sowie die detaillierte Planung sind noch nicht bekannt, spätestens im Herbst soll darüber Klarheit herrschen. Das Schweizer Team ist als Gastgeber definitiv mit von der Partie.