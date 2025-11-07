Die Schweizerinnen bezwingen Gastgeber Schweden an der Euro Hockey Tour in Ängelholm mit 2:1 nach Penaltyschiessen.

Das Team von Trainer Colin Muller liegt bis zur 57. Minute im Rückstand, im Penaltyschiessen trifft einzig Lena-Marie Lutz.

Am Samstag endet das Turnier für die Schweiz mit dem Duell mit Tschechien.

Zum Ende der regulären Spielzeit erhöhten die Schweizerinnen den Druck allmählich. Nachdem zuvor zwei Überzahlsituationen ungenutzt geblieben waren, schlug das Team von Trainer Colin Muller doch noch zu: Einen Schuss von Shannon Sigrist konnte Schweden-Keeperin Tindra Holm zwar abwehren, gegen den Backhandschuss von Leoni Balzer gab's nichts mehr zu halten (57.).

Es war ein schmeichelhafter Ausgleich für die Schweiz, die sich praktisch über die gesamte Spieldauer kaum Torchancen erarbeiten konnte. In der anschliessenden Verlängerung hielten sich die beiden Teams die Waage, sodass das Penaltyschiessen entscheiden musste. Dort reüssierte nur Lena-Marie Lutz – es war der insgesamt 12. Versuch.

Wagner ist eine Festung

Die Schweiz bejubelte somit den ersten Sieg des Turniers, nachdem sie am Mittwoch gegen Finnland mit 1:2 den Kürzeren gezogen hatte.

Das Erfolgserlebnis gründete auf den Schultern von Monja Wagner. Die Torhüterin, die bei Union College in den USA engagiert ist, lieferte eine starke Vorstellung mit zahlreichen Paraden ab. Und auch im Penaltyschiessen hielt sie ihren Kasten sauber.

Erfolgreiches Jubiläum für Waidacher Box aufklappen Box zuklappen Das Spiel gegen Schweden war für Isabel Waidacher das 100. im Nati-Dress. Die 31-jährige Stürmerin der ZSC Lions war aufgrund zahlreicher verletzungsbedingter Absagen erst kurzfristig ins Schweizer Team nachgerückt.

Jetzt wartet Tschechien

Nur einmal musste die 22-Jährige hinter sich greifen: In der 23. Minute liessen die Schwedinnen die Scheibe flüssig zirkulieren, Mira Jungaker bediente im Slot Thea Johansson, die nur noch den Stock hinzuhalten brauchte.

Schon am Samstag bietet sich der Schweiz die Chance, auch nach dem dritten und letzten Turniereinsatz zu feiern. Dann heisst der Gegner in Ängelholm Tschechien – das Spiel gibt's ab 11:20 Uhr live bei SRF.

Euro Hockey Tour Frauen