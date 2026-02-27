Lia Kamber ist bei Union Berlin durchgestartet. Bald auch in der Nati?

Lia Kamber: Das Nati-Talent will und muss sich einen Namen machen

«Katastrophe», lacht Lia Wälti beim Zusammenzug in Lausanne auf Nati-Kollegin Lia Kamber angesprochen. Damit meint die Kapitänin nicht deren Leistungen. Das Problem ist der Vorname: «Wir spielten zusammen im Mittelfeld. Wurde ‹Lia› gerufen, fühlten sich beide angesprochen.»

Kamber weiss: «Wir brauchen einen neuen Namen für mich – ‹Kamber› oder mein Zweitname.» Im Gegensatz zu Idol Wälti steht die 20-Jährige am Anfang ihrer Karriere. Im Winter wechselte sie von Basel zu Union Berlin.

Ich spürte, dass es der richtige Zeitpunkt ist, der richtige Schritt, um mich weiterzuentwickeln.

Dort läuft's vorzüglich. Kamber gehört zum Stammpersonal, erzielte im 2. Spiel ihr 1. Tor. Union, vor 2 Jahren noch 2 Ligen tiefer, ist auf Rang 9 frei von Abstiegssorgen. «Ich spürte, dass es der richtige Zeitpunkt ist, der richtige Schritt, um mich weiterzuentwickeln. Wir haben riesige Ambitionen», schwärmt die Luzernerin.

Nach 3 Kurzeinsätzen will Kamber auch in der Nati durchstarten. Schritt 1: sich einen Namen machen – aus bekannten Gründen nicht «Lia». Vielleicht ihr Zweitname «Jara»? Dieser ist in der Fussballwelt durchaus bekannt. Zu jung, um die Referenz zu verstehen? Einfach «Kurt Jara» googeln.