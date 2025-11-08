Ausgerechnet die erste Strafe gegen Tschechien brachte die Schweiz in die Bredouille. Und sorgte letztlich für die knappe 0:1-Niederlage gegen Tschechien im Rahmen der Euro Hockey Tour. Dominika Laskova musste nach einem Check auf die Strafbank, Barbora Jurickova brachte die Tschechinnen nach 14 Minuten in Unterzahl per Backhand in Führung. Dem Treffer war ein Fehlpass von Janine Hauser vorausgegangen. Es war das einzige Mal, dass sich die starke Monja Wagner geschlagen geben musste.

Powerplay bringt Gefahr

Offensiv glückte der Schweiz in Ängelholm wenig. Gerade das Powerplay glückte dem Team von Trainer Colin Muller im weiteren Verlauf der Partie nie nach Wunsch, ein weiterer Shorthander lag mehrfach in der Luft. Die Tschechinnen wiederum scheiterten Mal um Mal – an Wagner, aber auch am eigenen Unvermögen.

Die Schweizerinnen traten beim Turnier in Schweden im Süden Schwedens nicht in Bestbesetzung an. Ohne zahlreiche Leistungsträgerinnen wie die in Nordamerika weilenden Alina Müller und Nicole Vallario, Captain Lara Stalder oder die Schweizer Liga-Topskorerin Rahel Enzler. Neben den Niederlagen gegen Finnland und Tschechien glückte ein Sieg nach Penaltyschiessen über die schwedischen Gastgeberinnen.

Eishockey Frauen