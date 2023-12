Fünfländerturnier in Falun

In Spiel 2 am Fünfländerturnier in Falun unterliegen die Schweizerinnen Schweden 2:3.

Lena Marie Lutz und Annic Büchi treffen für die Schweiz.

Am Freitag heisst der Gegner Deutschland.

Nach dem 1:4 gegen Tschechien zum Auftakt des Fünfländerturniers in Falun (SWE) waren die Schweizerinnen auf Wiedergutmachung aus. Das Team von Colin Muller lieferte Schweden zwar ein Duell auf Augenhöhe, musste sich aber dennoch mit 2:3 geschlagen geben.

Die Vorentscheidung führten die Schwedinnen mit Treffern unmittelbar vor und nach der 2. Drittelspause herbei. Zunächst war es Josefin Bouveng, die 21 Sekunden vor Ablauf des Mitteldrittels das 2:1 in Überzahl schoss. 81 Sekunden waren im Schlussabschnitt gespielt, als Wilma Sundin auf 3:1 erhöhen könnte.

Lutz gleicht aus und steht am Ursprung des 1:2

Zwar konnte Annic Büchi 10 Minuten vor dem Ende mit einem satten Handgelenkschuss noch einmal verkürzen, doch der Ausgleich wollte nicht mehr fallen. Es war der schlechte Lohn für einen guten Auftritt der Schweizerinnen.

Denn kurz vor dem 1:2 profitierte Lutz nach einem sensationellen Pass von Alessia Bächler von der eigenen blauen Linie und traf zum verdienten Ausgleich (35.). Kurz darauf aber handelte sich die Torschützin die verhängnisvolle Strafe ein, die zum 1:2 führte.

Auf Augenhöhe

Die Nati konnte in jeder Phase des Spiels mit den Gastgeberinnen mithalten und mit etwas mehr Wettkampfglück wäre auch ein positiveres Resultat möglich gewesen. Im 1. Drittel vergab Vanessa Schaefer, die gegen Tschechien ihre Torpremiere im Nati-Dress gefeiert hatte, die Führung alleine vor der schwedischen Torhüterin Emma Söderberg.

In der 14. Minute wurde der Schweiz das vermeintliche 1:0 von Kaleigh Quennec aberkannt. Die 25-Jährige soll den Puck mit der Hand ins Tor befördert haben. Absicht kann der 25-Jährigen nicht unterstellt werden, der Treffer zählte aber nicht.

So geht es weiter

Für die Schweizerinnen geht es in Falun Schlag auf Schlag weiter: Bereits am Freitag wartet Deutschland auf das Team von Colin Muller (ab 15:20 Uhr im kommentierten Livestream auf srf.ch/sport). Am Sonntag trifft die Schweiz zum Abschluss des Fünfländerturniers auf Finnland (ab 11:50 Uhr live auf SRF info).