Die Women’s Euro Hockey Tour in Finnland ist für die Schweizerinnen der letzte Test vor Olympia.

Die Schweizer Frauen-Nati beschliesst das Länderspieljahr 2025 in Finnland. In Lahti und Hämeenlinna steht das dritte Turnier der Women’s Euro Hockey Tour an. Nach einigen verletzungsbedingten Absagen bei der Ausgabe im November reisen die Schweizerinnen in Bestbesetzung in den hohen Norden.

Bestbesetzung heisst in diesem Fall auch Erfahrung: Gleich 12 Spielerinnen haben 100 oder mehr Länderspiele absolviert. Zu ihnen gehört auch Lara Stalder, welche gar schon die 200er-Marke erreicht hat.

Beim letzten Turnier in Schweden konnte die Stürmerin des EVZ nach einer Hirnerschütterung im Training kurzfristig nicht mittun. Umso grösser ist die Vorfreude vor dem Kräftemessen in Finnland. «Wir wollen gute Spiele abliefern und als Team zusammenwachsen, bevor dann Olympia vor der Tür steht», sagte die 31-Jährige.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Spiele des Schweizer Frauen-Nationalteams können Sie live bei SRF mitverfolgen: Mittwoch , 13:50 Uhr: Tschechien – Schweiz (SRF zwei und SRF Sport App)

, 13:50 Uhr: (SRF zwei und SRF Sport App) Donnerstag , 17:50 Uhr: Finnland – Schweiz (kommentierter Livestream in der SRF Sport App)

, 17:50 Uhr: (kommentierter Livestream in der SRF Sport App) Freitag, 12:50 Uhr: Schweiz – Schweden (kommentierter Livestream in der SRF Sport App)

Tschechien oder Finnland schlagen

Die Schweizerinnen haben an den bisherigen zwei Turnieren gezeigt, dass sie die Differenz zu den Top-Teams verringern konnten. Beide Male konnte man die Schwedinnen bezwingen, wobei der 4:0-Sieg im August in Zürich näher an einer Gala als einem erkämpften Sieg war.

Die Niederlagen gegen Tschechien waren jeweils äusserst knapp. Und nach dem klaren 0:5 im August unterlag man den Finninnen zuletzt nur 1:2. «Wenn wir kämpfen und das Skore nahe halten, können wir offensiv etwas kreieren und auch die grossen Gegner schlagen», hofft Stalder.

