0 Punkte in 5 Spielen

Den Saisonstart hatten sich der HC Lugano und der HC Ambri-Piotta bestimmt anders vorgestellt. Insgesamt 5 Spiele haben die beiden Tessiner Klubs bisher absolviert und dabei noch keinen Punkt ergattern können.

Luganos Defensivprobleme

Den Luganesi bereitet momentan das Verhindern der Tore Sorgen. 5 Tore erhielten sie beim Auftakt zuhause gegen Lausanne, 3 waren es – ebenfalls zuhause – gegen Davos.

Legende: Dürfte mit dem Saisonstart wenig zufrieden sein Luganos Julian Walker. Freshfocus

Bei Ambri läuft auch offensiv (noch) nicht viel zusammen. Nach den 3 Toren im ersten Spiel gegen Zug gelang den Nordtessinern gegen Rapperswil und Bern zusammen nur noch ein Tor.

Punktelosigkeit könnte anhalten

Die Wende einzuleiten dürfte auch in der nächsten Runde nicht einfach werden. Lugano spielt am Samstag bei Liga-Schwergewicht Zug, während Ambri bereits am Freitag das viertplatzierte Genf empfängt.

Die Krux dabei: Luganos schwache Defensive trifft auf die beste Liga-Offensive (14 Tore), während die harmlose Ambri-Offensive auf ein defensiv solides Genf-Servette (5 Gegentore) trifft.