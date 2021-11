ZSC Lions fahren in gehässigem Spiel Minisieg ein

Im Sonntagsspiel der 26. Runde bezwingen die ZSC Lions Lausanne im Hallenstadion mit 1:0.

Patrick Geering erzielt den goldenen Treffer in der 18. Minute.

Die Zürcher festigen mit dem Sieg Tabellenrang 6, Lausanne bleibt auf Rang 10.

Wie schon in der Playoff-Viertelfinal-Serie der letzten Saison schenkten sich die ZSC Lions und Lausanne im Hallenstadion nichts. Insgesamt 49 Strafminuten, aber nur ein Tor standen am Ende der ausgeglichenen Partie zu Buche.

Auch nach der Schlusssirene flogen noch einmal die Fetzen. ZSC-Trainer Rikard Grönborg lieferte sich ein heftiges Wortgefecht mit der Bank der Lausanner Gäste um John Fust.

Barberios grenzwertiger Einsatz gegen Roe

Bereits zuvor war auf dem Eis einiges los gewesen. Chris Baltisberger musste in der 31. Minute mit einer Spieldauer-Disziplinarstrafe vorzeitig unter die Dusche, nachdem er in einer Schlägerei die Fäuste hatte fliegen lassen. Vorausgegangen war eine harte Intervention von Lausannes Captain Mark Barberio gegen den Kopf von Lions-Topskorer Garrett Roe, der verletzt ausschied. Barberio musste für sein Einsteigen für 2 Minuten in die Kühlbox.

Die Partie selbst hatte eher bescheidenes Niveau. Patrick Geering erzielte den einzigen Treffer in der 18. Minute nach einem Energieanfall von Teamkollege Sven Andrighetto. Zürich rehabilitierte sich für die 1:6-Niederlage vom Samstag in Bern und vergrösserte den Vorsprung auf die Pre-Playoff-Plätze auf 5 Punkte. Lausanne verbleibt nach der dritten Niederlage in Serie auf Platz 10.