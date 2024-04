Lausanne ist das erste Team, das den ZSC in den diesjährigen Playoffs schlagen kann: In Spiel 2 gewinnen die Waadtländer zu Hause mit 4:2.

Sven Andrighetto (4./43.) und Michael Raffl (10./59.) treffen beide doppelt.

Beide Mannschaften sind zwischenzeitlich in Führung, auf Damien Riats 3:2 finden die Zürcher keine Antwort mehr.

Neutrale Eishockeyfans dürfen frohlocken: Die Finalserie zwischen dem Lausanne HC und den ZSC Lions geht über mindestens 5 Spiele. Auch in Spiel 2, das mit 4:2 an Lausanne ging, zeigten die beiden Teams höchstintensives Eishockey auf Top-Niveau. Ein, wie am Dienstag ausgeglichenes Spiel hielt diesmal das bessere Ende für Lausanne bereit.

Legende: Durften sich gleich 4 Mal über einen Treffer freuen Spieler des Lausanne HC. Freshfocus/Estelle Vagne

Die Protagonisten treffen früh

Die beiden Mannschaften verzichteten in diesem 2. Finalspiel komplett auf jegliches Abtasten oder Zurückhaltung. Bereits in der ersten Spielminute erspielten sich beide Teams Topchancen und in der 4. Minute zappelte das Netz zum ersten Mal. Sven Andrighetto war von Denis Malgin angespielt worden, zog nach einer Körpertäuschung in Richtung Tor und zimmerte den Puck per Slapshot aus dem Lauf ins Lattenkreuz.

Die Zürcher Führung hatte in einer überaus unterhaltsamen Partie nicht sehr lange Bestand. Am Ende eines direkt gespielten Angriffs konnte Michael Raffl (10.) am ausgespielten Simon Hrubec vorbei ins leere Tor einschieben. Trotz zweier Überzahlsituationen gelang es den Gästen aus Zürich nicht, erneut in Führung zu gehen.

Metallcheck im Mitteldrittel

Auch im 2. Drittel hielten sich die beiden Finalisten nicht zurück. Yannick Weber traf den Pfosten (24.), die Scheibe kullerte daraufhin hinter Connor Hughes vor der Torlinie durch. Nur wenige Minuten später knallte Théo Rochette den Puck an die Latte. Das zweite Drittel, das nach den beiden Metalltreffern etwas weniger intensiv war als noch das erste Drittel, hatte noch einen Höhepunkt bereit: den Lausanner Führungstreffer in der 38. Minute.

Die Gastgeber bekamen nach einem Zürcher Puckverlust die Möglichkeit zum Kontern. Tim Bozon trieb die Scheibe voran, bis er auf Höhe des Bullykreises Mass nahm und Hrubec in der nahen Ecke überwand. Es war erst der dritte Gegentreffer, den der Tscheche in den diesjährigen Playoffs in der Fremde hinnehmen musste.

ZSC zu riskant

Die Gäste liessen sich von diesem Rückschlag nicht beirren. Kurz nach der 2. Pause war es wieder Andrighetto, der für den ZSC traf, diesmal in Überzahl, aber wiederum auf Zuspiel Malgins. Mark Crawfords Team kannte weiter nur eine Richtung drückte auf den erneuten Führungstreffer – und wollte damit zu viel.

Die Zürcher sicherten hinten nicht genügend ab, Christian Marti verlor die Scheibe an der blauen Linie und Lausanne konnte wieder kontern. Robert Kovacs tankte sich auf Links durch, spielte einen mustergültigen Querpass auf die Schaufel Damien Riats, der nur noch einschieben musste. Zwei Minuten vor Schluss sorgte Raffl mit seinem Ablenker nach rund 10 Sekunden im Powerplay für die Entscheidung in dieser Partie.

Premieren

Zum allerersten Mal ging am Donnerstagabend ein Playoff-Finalspiel in Lausanne über die Bühne. Der Final-Neuling aus der Waadt konnte diesen auch gleich gewinnen und für eine weitere Premiere sorgen: Es ist im 10. Playoff-Spiel die erste Niederlage für die ZSC Lions.

So geht es weiter

Am Samstag findet das 3. Spiel dieser Finalserie wieder in Zürich statt.